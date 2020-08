El canal Caracol le apostó de nuevo por la novela Pasión de Gavilanes.

El polémico chat actual de los actores de 'Pasión de gavilanes'

La producción ha sido un éxito nuevamente, y 17 años después de su estreno es la primera en el rating colombiano.

Además, cada noche se convierte en tendencia en redes sociales, al igual que sus personajes.

Por eso es noticia cada cosa que ocurre con sus personajes en la vida actual.

Hace poco se conoció que habían algunas enemistades en el equipo cuando grabaron.

Dejar al descubierto este tipo de tema ha hecho que se los fanáticos quieran saber más.

Aunque han pasado varios años, se conoció el polémico chat que ocasionó otro agarrón entre los actores.

Y es que se conoció hace poco que los actores de la novela tienen un grupo para conversar.

Sin embargo, la misma Danna afirmó que no conocía el famoso chat, pues nunca la habían invitado. Y sin duda, lo dijo con bastante molestia.

No obstante, parece que el problema se resolvió tiempo después pues Danna aseguró que estaba en el grupo:

“Y sí, tenemos un chat. Ellos tienen un chat, mis compañeros. Natasha me escribió que si me podía unir al chat y le dije: ‘Claro, cómo no me van a unir al chat’”, aseguró.