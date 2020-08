El grave problema de salud que está viviendo Andrea Tovar a semanas de dar a luz

View this post on Instagram

Imágenes que cuentan una historia de amor ! Jajajaj estamos felices de compartir con ustedes esta noticia ❤️❤️❤️❤️❤️ ESYOY EMBARAZADA ! 🤰🏽👶🏽 💗 Y no saben todoooo los detalles que quiero contarles Jajajaja es un embarazo inesperado pero milagroso ! Dios quiso que estuviera con nosotros así que súper felices que nuestra familia esté creciendo. Ya tenemos 4 meses💗💗 @julian.guillermo90 te amo ! … Quieren saber más detalles ??? 😱