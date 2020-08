Daniel Valenzuela es sorprendido con coqueto mensaje de Marité Matus en transmisión en vivo

Invitado al programa de conversación de Revista Velvet "El Aperitivo", Daniel Valenzuela habló con Jordi Castell sobre su vida personal, las relaciones de pareja y el amor, entre otros temas.

Consultado por si animador sobre si estaba en pareja, el locutor de radio respondió que se encuentra soltero. "No estoy con novia, la última vez fue marzo, abril, estaba bien entusiasmado pero la distancia fue más complicada ahí, la pandemia, todo…está en Barcelona y yo estoy en Santiago, no había caso, fue de los buenos momentos, buen periodo, duramos como 3, 4 mees, pero fue bien bonito, hasta el día de hoy tengo contacto. Es un encanto, es un amor, es guapísima, uno es feo pero afortunado, es adorable, somos muy amigos hasta el día de hoy, no tengo ningún tema mal con ella, muy buena onda", explicó en relación a María Teresa Matus con quien pololeó hasta que comenzó la pandemia.

El animador reconoció que es difícil mantener una relación en estos momentos. "Cuesta sumar a alguien, lo paso bien solo también, tengo 44 años, tengo mis mañas ya, estoy con hijos, tampoco es fácil acoplarse con hijos acá y con hijos allá, no tengo ese dolor de la soledad, nunca lo he tenido…me llevo muy bien conmigo, tengo mi mundo. Deben ser los años, que también lo he pasado bien, no tengo esa ansiedad", explicó.

Más adelante en el programa, Castell le dijo a Daniel que Marité Matus se encontraba viendo la transmisión y le puso "Hola guapo", ahí el animador aprovechó el momento para preguntarle si volvería con Valenzuela.

"Si no estuvieras en Barcelona o Daniel pudiera viajar más seguido, sí o no que ustedes estarían un poco más juntos, Marité contéstanos”, le consultó Jordi a lo que Marité respondió: "sí" y "yo me voy a Chile".

"Encuentro súper romántico lo que está pasando en “El aperitivo”", agregó el animador.