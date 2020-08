Paty Maldonado cuestiona la realización de "Vamos Chilenos": "no está el país en condiciones"

Hace unos días, Don Francisco confirmó la realización de una nueva cruzada solidaria, llamada "Vamos Chilenos". El especial televisivo se celebrará el próximo 18 y 19 de septiembre y estará enfocado en ayudar a los más afectados por la pandemia y a los adultos mayores. Un tema que ha causado reacciones a favor y en contra, tal como quedó en evidencia en el programa Las Indomables, de Radio Agricultura, cuando Paty Maldonado entregó su opinión en torno al tema.

La opinóloga fue consultada por la iniciativa por su compañera de programa, la actriz Cata Pulido, quien comentó que "Chile ayuda a Chile, pero claro, yo encuentro que Chile entero está hasta la tusa. Yo siento que otras veces se ha podido hacer porque el país ha estado mejor".

En este contexto, la cantante respondió que "sí… Ya paren la hueá. Ya paren. O la Teletón, o apoyemos, o demos plata…". Pero sus descargos se extendieron aún más luego que Pulido planteara la idea de hacer una "Congresatón". "¿Sabes lo que pasa? Que no está el país en condiciones. Terminemos con el cuentito ese de que colaboremos. No podemos, no está el país en condiciones. Si usted quiere colaborar, colabore con su familia, colabore con un amigo, con un vecino que necesite, ahí estoy de acuerdo. Pero ya paren con la Teletón, que viene un diluvio y vamos juntando plata para hacer casas. No está la harina para torta, no está la harina para torta", dijo Paty Maldonado.

"Hay casi un millón de personas sin trabajo Cata Pulido. ¿Cómo va a colaborar esa gente? ¿Cómo? Si no tienen para ellos. No me parece el momento", cuestionó, mientras que la actriz corrigió la cifra de cesantes. "Oye Patita, son tres millones sin trabajo, no un millón. Son tres millones", dijo. "Me muero. Menos poh amiga, menos. Cómo, si hay tres millones de personas cesantes, sin trabajo. Don Francisco, no, por favor. No es el momento", replicó Maldonado.

