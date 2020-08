Natalia Duco sobre caso Norma Vásquez: "el gobierno está en deuda con la mujer"

Un sincero descargo fue el que realizó la deportista Natalia Duco en el programa Aquí Somos Todos, luego que analizaran el caso de Norma Vásquez, la carabinera que fue encontrada muerta en el maletero de un auto en un motel de la comuna de Linares.

En un comienzo, la recientemente ganadora de MasterChef Celebrity expresó sus deseos de empatizar. "Ya no sé si con #niunamenos. Ya cada vez hay que subir más fotos con diferentes nombres y esto da una situación que se ha visto destapada por la cuarentena o se ha visto destapada por lo que estamos viviendo, que aparecen y aparecen casos. Pero la verdad es que esto viene desde hace muchísimo tiempo", dijo.

En este sentido, explicó que "soy una convencida que no es una lucha del hombre contra la mujer, es una lucha del abusador, del agresor, de la sociedad unidos contra ellos. No es una lucha de género", agregó, indicando que "el proceso para que una mujer sea agredida, hay todo un proceso psicológico. O sea, siempre es de menos a más, siempre es de una persona que tiene una jerarquía mayor, que tiene una posición de poder, donde uno abusa de esa posición y de a poco se va acercando".

"Entonces a veces es difícil comprender cómo suceden, pero hay toda una explicación a nivel psicológico que se estudia mucho en psicología jurídica, donde uno entiende a la víctima y entiende el proceso de abuso que sucede en muchas, muchas, muchas posibilidades", continuó.

Posteriormente, Natalia Duco apuntó a las responsabilidades de la sociedad y el gobierno. "Lo que creo es que estamos en deuda como sociedad, en que el gobierno está en deuda con la mujer y no solo con la mujer, con los seres humanos", dijo, remarcando que somos un grupo que "tenemos que protegernos los unos a los otros, los adultos con los niños, las mujeres con los hombres. No es una rivalidad".

Por último, señaló que "hay que enseñar a la gente cómo son los procesos abusivos, cómo poco a poco uno se va metiendo en esta maraña que de repente uno no ve cómo salir. O uno no ve que está siendo abusada hasta que ve el golpe, hasta que no llega el asesinato. Es educación". "Se destacó este tema y tiene que salir a la luz", destacó, indicando que "no podemos seguir permitiéndolos como mujeres, como sociedad y como todos. Creo que tenemos que defendernos como un país unidos y no seguir dividiéndonos ni generar más odio entre clases".

Sigue leyendo