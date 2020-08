Jurado de MasterChef Celebrity reveló que tiene coronavirus

En el marco de la gran final de MasterChef Celebrity, transmitida el pasado domingo, Jorge Rausch, miembro del jurado, anunció que dio positivo al test para detectar COVID-19, sin embargo, hasta el momento no presenta ningún síntoma de la enfermedad.

En conversación con Nacho Pop y Marcel Marocchino durante el programa “Hermanos separados al nacer”, el cocinero reveló que se enteró de su contagio debido a que se sometió a la prueba con el fin de visitar a su padre, a quien tiene un largo periodo sin ver.

Natalia Ducó se convirtió en la ganadora de ‘MasterChef Celebrity’ en una tensa prueba La deportista se impuso ante César Campos y Rocío Marengo

El anuncio se dio en la previa del final de la competencia, cuando Nacho y Marcelo entrevistaron a varios de los integrantes del show.

“Estoy positivo, sin síntomas. Espero salir de esto así como estoy, feliz de la vida”, dijo el chef.

“Hace semanas que no veo a mi papá, que tiene sus años y quería verlo. La única razón por la que me hice el examen fue por eso y salió positivo. Si no, ni cuenta me hubiera dado”, detalló.

El experto de la cocina reveló cómo le ha afectado la pandemia más allá de su sorpresivo resultado positivo, pues su trabajo como chef ha tenido un ritmo muy diferente.

“Lo estoy viviendo, por un lado, por ser positivo (en el test de COVID-19). Y por otro lado, porque los restaurantes siguen cerrados. Es una situación bastante complicada, ya que a punta de (entregas a) domicilios no es fácil”, explicó.

MasterChef Celebrity tuvo un cierre con broche de oro

Natalia Duco reveló qué es lo que hará con su premio de "MasterChef Celebrity" La deportista ganó 25 millones de pesos tras quedarse con el primer lugar en la competencia de Canal 13

La competencia que cautivó al público chileno terminó con el triunfo de una de las competidoras favoritas, la deportista olímpica Natalia Duco, gracias a su excelente menú frente al periodista César Campos y la modelo Rocío Marengo, los otros finalistas.

"Me ayudan muchísimo, he estado en varios tiempos complicados, y he pasado más de dos años sin nada, así que creo que voy a invertir en el deporte", fueron las palabras de Duco luego de su triunfo.

Te mostramos en video: