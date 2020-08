"Puedes hacer de mí lo que quieras": Lisandra dedica mensaje a su hijo y refleja el sentir de muchas madres

View this post on Instagram

Puedes llorar todo lo que quieras, mantenerme en vela cada noche, alarme el pelo, enganchar tus manitas en mis cadenas, puedes hacer explosiones de popo y llenarme de pipi en los cambios de pañal, puedes despertarme a las 4 am con una sonrisa y ojos de cocuyo, puedes dormirte en mi pecho mientras estoy comiendo mi cena o bien el desayuno, puedes hacer de mi lo que quieras. Te amo con locura. Tú mami.