Revelan testimonio de Kel Calderón: acusa a su hermano de amenazar de muerte a Raquel Argandoña

Cada vez se conocen más antecedentes de la relación familiar y la personalidad de Hernán Calderón Argandoña, tras el ataque hacia su padre, el abogado Hernán Calderón Salinas.

Ahora el sitio Glamorama dio a conocer la declaración completa que realizó Raquel Calderón en contra de su hermano, revelando detalles importantes del perfil de Nano Calderón, y anteriores episodios de violencia hacia su polola y su madre.

La licenciada de Derecho recordó un episodio ocurrido en 2019 en el que su hermano se enojó con Raquel Argandoña luego de que esta compartiera un video en el cual lo mencionó.

"El año 2019, en una circunstancia similar mi hermano Hernán arremete contra mi madre… La vio que en un video que grabamos para YouTube salía su Camaro amarillo y mi mamá decía ‘ahí está el auto de mi hijo Hernan’. Eso le gatilló un episodio de violencia inexplicable. Aquí Hernán Jr. dice que le diga a la mamá ‘dile a la maraca culiá que tiene seis horas para bajar el video o la mato’", expresó Kel en la declaración voluntaria que realizó en la causa que investiga la fiscalía por parricidio frustrado.



"Mi padre me llama desesperado a mí, me dice ‘hija, ayúdame estoy desesperado, no sé cómo controlar a Hernán’. Le dije que ya no tenía relación con él. Me dijo que él estaba asustado porque le podía hacer daño a mi madre, me dijo ‘la va a matar’. Ahí yo llamo a mi madre y ella me dice ‘yo no pienso bajar (el mencionado video), no voy a dejar que un pendejo venga a amenazarme’", agregó la influencer.

Violencia contra Rebeca Naranjo

Raquel Calderón agregó que lo ocurrido con su madre no fue el único episodio violento protagonizado por Nano, también asegura que la relación sentimental de su hermano con su pareja, Rebeca Naranjo, quien presentó una querella por presunto abuso sexual en contra del padre de la influencer, Hernán Calderón Salinas, era abusiva.

"El actualmente tiene una relación violenta con su polola Rebeca de hace dos años, con diversos episodios con violencia, con testigos. Se fue de vacaciones al extranjero donde golpeó a su pareja y le quitó el pasaporte, llegó la seguridad del hotel. Llamaron a la policía, mi padre intentó ayudarlo para que no se fuera preso en el extranjero. En eso Nano y Rebeca se arreglaron y se acabó ese problema", declaró.

"Otro episodio de violencia fue en la casa de mi padre donde ellos vivían, en Las Condes. Hernán en un episodio la deja encerrada por 24 horas sin comida, en la habitación, Rebeca se lo comenta a la asesora del hogar. La pobre cabra tenía la opción de tirarse del balcón o esperar a que el la saque y así múltiples de episodios de violencia dentro del hogar. La asesora del hogar es testigo de ésta violencia, pero todo recae en la vida de gánster que él tiene, los autos y eso", añadió.