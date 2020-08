Erika Olivera recuerda su infancia en un campamento: "es ahí donde uno conoce lo más crudo"

La nueva invitada al programa Sigamos de Largo, fue la diputada de Renovación Nacional, Erika Olivera, quien además de hablar sobre su decisión de votar a favor del retiro del 10% de las AFP, se refirió a su difícil niñez, indicando que durante años vivió en un campamento en la comuna de Puente Alto.

"Recuerdo muy bien que vivía con mi abuela, con mi tata y de repente nos cambiamos a este campamento, el campamento El Porvenir. Y ahí estuvimos hasta que yo tenía 8 años más o menos, que es a esa edad cuando nos trasladamos a la población Carlos Urzúa", partió diciendo.

"Vivir en el campamento, claro, es ahí donde uno conoce lo más crudo y lo más duro que viven muchos chilenos y chilenas también hoy día en la actualidad. Porque habla del frío, de cómo cala sobre los suelos de tierra, sobre las murallas que son de madera, en donde muchas veces no tienes luz, no tienes agua, no tienes un baño dentro de la casa, sino que los baños están afuera, son letrinas. Por lo tanto, las situaciones son bastante precarias, sobre todo para un niño", agregó.

La diputada explicó que debido a la precaria situación en la que vivía junto a su familia, tuvo que empezar a trabajar desde muy pequeña junto a su hermano. "Mi hermano mayor y yo éramos los que muchas veces teníamos que hacernos cargo del cuidado de los más pequeños, y claro, empezar a trabajar desde muy chiquititos para poder comer", contó.

"Yo conocí lo que es trabajar en la calle. Afortunadamente nunca me pasó nada, pero el día domingo de hecho yo me iba a las canchas que estaban en la comuna de Puente Alto, en la población Carlos Urzúa, a vender las empanadas. Es divertido porque uno dice 'desde ahí es que a lo mejor nació esto por correr'. Porque finalmente, se me terminaban las empanadas, me iba corriendo a mi casa a buscar más y volvía a las canchas a vender", recordó.

Recordemos que Erika Olivera fue una de las diputadas del oficialismo que votó a favor del retiro del 10% de las AFP. Respecto a su decisión, la parlamentaria señaló que "el costo para mí ha sido la tranquilidad. Creo que para uno como persona es súper importante que puedas llegar a tu casa y dormir tranquilo, con tu conciencia tranquila. Sabiendo que tomaste la mejor decisión".

"Lo que uno ve hoy día es que las personas tomaron esto como un gran apoyo porque no es algo definitivo, y esto lo tuvimos súper en claro desde el principio", agregó.

Sigue leyendo