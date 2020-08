La peculiar razón por la que le cambiaron el nombre a Diomedes Díaz en la telenovela "Rafael Orozco, el ídolo"

En medio del parón de producciones televisivas por la pandemia de coronavirus, Caracol ha decidido regresar a sus pantallas la telenovela "Rafael Orozco, el ídolo", que trae a la mente de nuevo la rivalidad que existió con Diomedes Díaz.

Ambos son considerados leyendas del vallenato y como tal, tienen espacio en el dramático que recorre la vida personal y musical de Orozco, haciéndole homenaje a su trabajo, hasta que este fue truncado violentamente.

Sin embargo, para los espectadores hay un elemento muy notable en la trama y es que en ningún momento se hace referencia directa al intérprete de "Tú eres la reina" con su nombre, sino bajo el seudónimo de Dionisio Díaz.

De acuerdo con el portal Candela Stereo, esto sucedió de esa manera debido a que en el proceso de planificación la productora de ‘Rafael Orozco, el ídolo’ y el cantante Diomedes Díaz no llegaron a un acuerdo, por lo que no pudieron utilizar su nombre.

A pesar de este inconveniente, se abordan detalles del rechazo que hubo entre ellos y cómo con el tiempo, se fueron acercando esas diferencias para convertirse en grandes amigos.

En la telenovela, el papel de Dionisio, o Diomedes, está interpretado por Rafael Santos, hijo del también conocido como "El Cacique de la Junta" en la vida real. A sus 41 años también es cantante y compositor, y es hermano del fallecido Martín Elías.

Sin embargo, el nombre en la ficción fue escogido de forma aleatoria y por su similitud con el real, cuestión que ha creado la confusión de algunas personas creyendo que se trata de su segundo nombre, explicó el citado medio.

Por otro lado, el sitio web Las 2 orillas explica que la rivalidad entre ellos fue más musical que personal puesto que les tocó ganarse un puesto en la élite del vallenato simultáneamente.

