Así luce el "bebé" de Pasión de Gavilanes 17 años después: ¡en realidad era una niña!

Si viste la telenovela "Pasión de Gavilanes", sabrás que Norma Elizondo y Juan Reyes tienen un hermoso bebé llamado Juan David, que se robó los suspiros de todos al momento del estreno del dramático. No obstante, en realidad se trata de una niña.

¡Pues sí! 17 años después del estreno de la exitosa producción colombiana que ha quedado marcada dentro de los éxitos más rotundos del género, se ha popularizado el hecho que realmente Valeria García fue quien le dio vida al papel.

En ese entonces la actual estudiante de Comunicación Social y aspirante a actriz era una dulce bebé de 8 meses, de acuerdo con El Universal. Sin embargo, se ganó el corazón de todos en el elenco, por lo que rápidamente fue escogida para su primera actuación.

Valeria García en la actualidad. - Instagram

“Todo comenzó cuando aparecí en una enciclopedia de inglés para la que me habían sacado algunas fotos", empezó a relatar la joven en entrevista con Noticias Caracol, conforme con el citado medio.

"Allí me hicieron posar junto a unos abuelitos, a los que tiempo después les preguntaron si conocían algún bebé para incorporarse a ‘Pasión de Gavilanes’. Me recomendaron y luego mis papás me llevaron a hacer el casting”, agregó a su relato.

Fue entonces cuando se percataron que la pequeña parecía haber nacido para ese tipo de trabajo, debido al carisma, alegría y facilidad que le imprimió a la prueba a la que fue sometida.

No fue más que convivir con el grupo de actores que formaron parte de la novela y con los cuales de inmediato se llevó muy bien, al punto que no lloró ni se fastidió.

Actualmente "Pasión de Gavilanes" está siendo transmitida nuevamente por Caracol Televisión, en horario estelar de las 8.30 p.m., para poder entretener al público en tiempos de pandemia y paralización de producciones actuales.

