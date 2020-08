"Me pongo horario hasta para deprimirme": Así es la disciplinada vida de Alejandra Fosalba

La disciplina es una de las características que puede llevar al éxito a cualquier persona y Alejandra Fosalba es fiel creyente de este pensamiento. Según ella misma explica un horario bien estructurado es lo que le permite llevar un balance en la vida y obtener excelentes resultados.

La reconocida actriz confesó que su talento para la actuación y atractivo físico no ha sido lo único que la ha llevado a cosechar grandes triunfos profesionales, también el orden ha sido esencial.

"Sin palabras": Alejandra Fosalba se luce en bikini a sus 50 años y se llena de elogios A través de Instagram, la actriz compartió un reflexivo mensaje

Alejandra Fosalba afirma que el orden la da seguridad

Durante una conversación con Martín Cárcamo en su programa live de Instagram “Almorzando con el Rubio”, Alejandra reveló que es estricta con los horarios y programa hasta los detalles más mínimos de su vida.

"Es una tontera lo que te voy a decir, pero me da mucho resultado. Yo me pongo horario hasta para deprimirme. Te lo prometo. Sabes que me pasa algo, porque igual en la vida pasan cosas, lamentablemente y yo digo "perfecto, ok, me voy a dar tres días, o cinco días o esta semana para estar deprimida y la próxima semana ¡chao! ¡Vamos! Sigamos adelante", confesó la actriz.

Según explicó, este sistema para llevar su vida, no solo le ayuda a tener un orden y lograr cada cosa que se propone, sino que le proporciona una seguridad personal.

"Te juro que me da resultado. Porque ser ordenado…porque piensa que uno necesita límites en general. Yo misma me voy poniendo mis límites de repente, me voy poniendo mis horarios, me ordeno y ese orden me da seguridad", destacó.

Te mostramos en video: