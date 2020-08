La categórica respuesta de Alison Mandel tras pregunta sobre su hijo

Han pasado cinco meses desde que Alison Mandel y Pedro Ruminot recibieron a su primer hijo juntos. El pequeño fue bautizado como Baltazar, y se unió a la familia compuesta por los otros dos hijos del comediante.

Durante su embarazo, la actriz compartió una serie de reflexiones y detalles en torno al tema. Incluso, se refirió a las dificultades que enfrentaron ambos como padres, al recurrir a la fertilización para poder concebir al pequeño. Una dinámica que se extendió luego del parto, y que la llevó a utilizar el sticker de preguntas en Instagram para responder algunas curiosidades.

Si bien algunos usuarios de la plataforma han sido prudentes con las interacciones, Alison Mandel ha demostrado que no siempre es así, ya que en más de una oportunidad ha recibido comentarios desafortunados. Es lo que ocurrió recientemente, cuando una persona preguntó por qué escogieron un varón, si su esposo ya tenía dos.

La comediante explicó que "cuando me preguntan por qué no muestro la cara de mi guagua les puedo responder con esta pregunta… Tú no sabes qué gente te sigue y que opina de tu familia. El sexo de una guagua no se puede elegir y tener dos hombres no significa que uno no quiera más. No es un castigo tener más".

Además, señaló que "con un tratamiento puedes saber qué sexo es tu embrión, pero no elegirlo. Agradecida estoy de mi bebito".

