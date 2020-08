Periodista del "Buenos Días a Todos" lanza potente reflexión tras muerte de Norma Vásquez

A comienzos de agosto, la periodista del Buenos Días a Todos, Daniela Muñoz, acaparó portadas luego de quebrarse durante un despacho en vivo al referirse al crimen de Ámbar Cornejo.

"La verdad, me quiero tomar el permiso, 30 segundos, muy cortitos… pero quería poder transmitirle a la gente que nosotros el día de ayer estuvimos hasta muy tarde acá en calle Covadonga. Había muchísima gente, ustedes nos acompañaron (…) para exigir justicia. Y antes de ser periodista en este caso y estar reporteando esta noticia terrible, una es hermana, es prima, es compañera. Y el único llamado que quiero hacer es empatizar con esta gente. Chile y la sociedad tiene que cambiar. Como sea, no podemos seguir tolerando este tipo de situaciones", dijo.

Además, la comunicadora manifestó sus deseos de no seguir haciendo este tipo de noticias e insistió en que las mujeres no pueden seguir tolerando este tipo de hechos. "Debemos parar, debemos empatizar", señaló. Pero ahora, la situación se repitió tras conocer el caso de Norma Vásquez, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida al interior del maletero de un auto en un motel de la comuna de Linares.

Según consigna La Cuarta, Daniela Muñoz realizó una potente reflexión en redes sociales, indicando que "con todo lo que está pasando, no me puedo quedar callada". "Cuidado que el machismo mata. Muchas veces me ha tocado leer, escuchar y decir esta frase. Y es que aunque parezca lamentablemente estar trillada, es así de real y certera. Sí, el machismo sí mata y siempre lo ha hecho. Lo terrible es que a pesar de que queramos frenarlo y erradicarlo por completo, la tarea es más compleja de lo que parece", dijo.

"Cuando nos enteramos de crímenes horrorosos como el Norma Vásquez, Ámbar Cornejo, Fernanda Maciel, Xaviera Rojas, Antonia Barra, Albertina Martínez y tantos otros, siempre nos preguntamos lo mismo, ¿hasta cuándo?", agregó. "¿Hasta cuándo vamos a tolerar que algunos se sientan con el derecho de truncar y terminar con la vida de una mujer? ¿Hasta cuándo algunos van a sentirse superiores a tal punto de creer que tienen el derecho de atacar verbal, psicológica y físicamente a una mujer?", continuó.

Finalmente, la periodista cerró con una pregunta. "¿Por qué en la sociedad actual en que vivimos tenemos que tolerar que esta simetría de género siga latente?", puso.

