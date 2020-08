Floricienta volvió a Telefe con grandes éxitos de audiencia

Telefe ha decidido volver a emitir Floricienta.

La telenovela, protagonizada por Florencia Bertotti y Juan Gil Navarro arrasó a 16 años de su estreno, y superó los 14 puntos de rating.

La tira juvenil creada por Cris Morena se había estrenado el 15 de marzo de 2004.

La misma Florencia, había hablado por Instagram sobre la proyección de la serie.

"Finalmente, llegó el gran día. Hoy a las 18 no te pierdas Floricienta por Telefe", escribió este lunes.

Asimismo, también habló Gil Navarro en la misma red social.

"Hoy finalmente, a las 18 horas y por Telefe, se reestrena Floricienta. Así que quería compartir con todos los que lo disfrutaron tanto en esos años y todos los que lo disfrutarán hoy y en este momento tan particular. Un beso enorme y decirles que es un placer haber hecho eso. Y es un placer que en un momento tan especial, los chicos y las chicas, y no tan chicas y no tan chicos, puedan disfrutar de algo que fue tan importante para todos. Un beso enorme, que lo disfruten", escribió.

El actor Juan Gil Navarro anunció hoy en su Instagram el re estreno de Floricienta. - Instagram

Esta nueva emisión provocó los comentarios de usuarios en la era de Twitter.

La mayoría de los memes que se publicaron durante la emisión del programa, hacían alusión a la emoción de quienes vieron el programa siendo niños y que hoy, de adultos, volvieron a disfrutar por igual.

Las nuevas producciones de ficción están suspendida desde mediados de marzo por la pandemia del coronavirus.

Por ello, la mayoría de los actores reclamaron que las emisoras repitan viejas tiras que les permitan, al menos, cobrar por sus derechos de intérpretes

El rating con el que se ha estrenado Floricienta es insólito, lo que demuestra que hay éxitos que nunca mueren.

