La anécdota de Begoña Basauri: le envió mensaje de "sexting" por error a su mamá

Un divertido momento se vivió en el programa Sigamos de Largo, cuando la actriz Begoña Basauri recordó el momento en que le envió un mensaje de sexting a su madre por error.

Su historia surgió en la sección "Mito o Verdad", en la que los invitados son expuestos a un enunciado, del que tienen que responder si es cierto que les sucedió o no. En el caso de la ex panelista de Mega, el tema resultó ser completamente cierto.

"Sí, me pasó. Que yo no me acuerdo cómo tenía grabada a mi mamá y a Sebastián. Que como que partían como con la misma letra. No recuerdo muy bien esa parte, porque lo borré, lo bloqueé. Es una defensa", dijo, ante la presencia de Maly Jorquiera, Sergio Lagos y Belén Mora.

"No entiendo qué fue lo que me pasó, y le mandé un mensaje a mi mamá un poco subido de tono, tipo como 'elonga, voy por ti'. Ya, no me acuerdo. ¡Si lo borré, lo bloqueé, no me hagan recordar!", agregó entre risas, indicando que el hecho ocurrió hace tres años aproximadamente.

"Llevábamos imagínate, el primer año de pareja cuando uno está 'amigo, esto es una pradera, y tu chispa'… Pum, aquí todo prende (…) Entonces ya, yo estaba ahí en lo máximo, jugadín y le mando un mensaje. Espero un rato como respuesta y digo 'uy, no picó nada esto'. Okey, me clavaron el visto", continuó, explicando que lo envió a través de mensajes de texto.

"Mi mamá me pone '¿Begoña?' (…) Luego yo creo que perdió el conocimiento porque no me contestó como en tres horas. Y yo así '¿mamá?'. Me pone '¿qué es este mensaje?'. Y yo horas paseada, porque yo daba vueltas, gritaba, no sabía qué hacer. Qué vergüenza, ya, todo, y le puse como 'mamá, bueno, claramente un error. Claramente un craso error'. Por suerte mi vieja lo entendió", añadió Begoña Basauri, indicando, a modo de broma, que no se quiso juntar con ellos en un largo tiempo.

