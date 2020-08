El padre de la cantante ecuatoriana Gabriela Villalba está desaparecido

A través de las redes sociales, Gabriela Villalba, colocó un mensaje pidiendo oraciones por su padre que está desaparecido desde la anterior semana en playas peruanas.

Ella señaló: “Con un dolor muy grande en mi corazón hoy más que nunca les pido que acompañen con sus oraciones. Mi padre despareció junto a su amigo Pepe la tarde del martes en San Bartolo, Perú.

Hasta el momento lo único que sabemos es que debían regresar al aeródromo a las 5:30 pm.. lo cual nunca pasó.

Ha sido una semana de altibajos de esperanza de hallarlo con vida pero de pronto la realidad golpea al pasar muchos días sin tener rastro de ellos o de la nave.

Las autoridades peruanas se han movilizado pero no han tenido resultado alguno.

Si alguno de ustedes me está leyendo y conoce un grupo de rescatistas profesional ecuatoriano o internacional con experiencia en búsqueda mar abierto no dude en contactarme se lo suplico.

Recen por mi papá”.

Su mensaje lleno de desesperación y angustia hicieron reaccionar a sus seguidores, mismos que la acompañaban con esperanza y oraciones.

Gabriela pidió el apoyo y guía de rescatistas que puedan dar una esperanza pero indicó que los días pasan y no saben nada de su padre.

En el post colocó fotos junto a él en el que se la ve en una nave pequeña.

