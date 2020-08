Natalia Ducó se convirtió en la ganadora de MasterChef Celebrity en una tensa prueba

Este domingo se emitió el último capítulo de "Masterchef Celebrity", en el Natalia Ducó se convirtió en la flamante ganadora de la temporada, llevándose el trofeo y un premio de $25 millones.

La deportista se impuso ante sus contrincantes, César Campos y Rocío Marengo.

En la prueba final, los participantes debieron preparar un menú completo, consistente en entrada, plato principal y postre, para el jurado compuesto por Fernanda Fuentes, Chris Carpentier, Jorge Rausch.

La prueba fue grabada en Colombia, mientras que la lectura del sobre con el nombre de la ganadora fue realizada en Chile, con medidas producto de la pandemia de coronavirus.

"Cumplí este objetivo, lo logré. Luché, luché y luché y perseveré. Quizás ese es el mensaje que quiero dar. Me pasaron cosas muy duras y me pude levantar. Me pude reinventar, se me dieron oportunidades y las tomé", señaló Ducó tras ganar la competencia de cocina.