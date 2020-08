Actriz Mariana Di Girolamo se inspira en Coté López para interpretar a "la mujer de un futbolista" en el cine

"La Verónica" es el nombre de la nueva película que protagoniza la actriz Mariana Di Girolamo, del director chileno Leonardo Medel, en la que interpreta a la esposa de un futbolista. La cinta fue seleccionada para el Festival Internacional de Cine de San Sebastián 2020.

La historia trata sobre "Verónica Lara", una influencer casada con un futbolista que muestra su vida perfecta en redes sociales, la cual detrás de las fotos no es tal, ya que en realidad no soporta a su hija y tampoco cuenta con la atención de su marido.

En entrevista con La Tercera, su director detalló que con Di Girolamo trabajaron en conjunto al personaje principal y buscaron entre las verdaderas "esposas de futbolistas", sus referentes para crear al personaje.

"Fue una síntesis. Obvio que la referencia principal fue Coté López con el Mago Jiménez, pero tanto Mariana como Ariel empezaron a explorar otros lugares. Por ejemplo, la gente de vestuario sugirió que el personaje también tuviera un poco de Victoria Beckham… Entonces es como una mixtura, no es que esté en relación a cada uno de ellos. Ahora sí, Mariana y Ariel tuvieron sus inspiraciones en distintas entrevistas que ellos veían. Estuvo entretenido eso", explicó Medel.

Por su parte, la actriz aclaró que si bien se inspiró en estas influencers chilenas, también sacó ideas de otras referencias.

"Verónica es un personaje ficticio que sí, me inspiré un poco en Coté López, pero no calcado. Fue un poco para entender el rol de la modelo/influencer. No quiero decir con esto que Coté López o Daniela Aránguiz no existen con nombre propio, como supeditada al hombre, pero sí existe ese concepto de ‘esposa de futbolista’. Y ahí buscamos mucho con Leo como en términos de lenguaje y de musicalidad de la voz", explicó.

"Verónica es un personaje que fluye por distintos estados, tiene varias caras. Entonces no fue necesario casarse con un referente específico, porque en ella misma hay un sinfín de personajes. Es un personaje en las redes sociales -como la mayoría de nosotros-, y otro personaje en su entorno familiar más íntimo. Ahí está la raíz del tormento de esta mujer", agregó.