Lina Tejeiro habló por primera vez de la mujer que le puso los biopolímeros

Estoy infinitamente agradecida por tanto amor. 💓 GRACIAS GRACIAS 🙏🏼 Hoy me siento muy bien y mi recuperación ha sido muy satisfactoria he estado muy juiciosa con todos los cuidados, pero seguro es por tantas oraciones en las que ustedes me han puesto y por tanto amor que me envían a diario. 🥺♥️🥰😍 Este año, esta pandemia y este proceso que estoy viviendo ahora, me enseño que es el verdadero amor… Que la familia siempre estará en las buenas y en las malas, que mamá es mamá y la mía es la mejor del mundo @vibianatejeiro además es enfermera, amiga, comediante y confidente. Que tengo amigos y que son de verdad con quienes cuento para lo que sea, que puedo confiar en personas que no esperaba, que cuento con una mano derecha increíble y se llama zoraida, que sin mi Dr @otmaro.endocrino (Endocrinologo) con quien llevo un proceso hace ya casi 2 años (llevando una vida muy saludable) mi recuperación no sería tan satisfactoria, pues llevo 11 días de cirugía y estoy MUY BIEN. Que @jessicacedielnet es una VALIENTE y que sin ella me sentiría sola y perdida en este proceso,( Sin Jessi no habría conocido al @dr_ivansantos que fue quien me operó) Que tengo el mejor equipo de trabajo @clauserratomanager @vibianatejeiro , que tengo una amiga 24/7 @clauserratomanager , que la vida es muy corta y solo quiero ir corriendo abrazar a mi Tato (abuelo) y darle todo lo que se merece o por lo menos todo lo que le de paz. Que mis hermanos son los hermanos que siempre soñé @felipe_tejeiro @andres_tejeiro Obviamente aprendí que debemos amarnos tal cual y como somos y me siento honrada por haber sido un testimonio para concientizar a muchos de ustedes. Hoy solo siento una infinita GRATITUD. Gracias DIOS. ♥️🙏🏼👏🏻