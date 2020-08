Helhue Sukni opina de caso Hernán Calderón: "la ley tiene que ser pareja para todos"

En medio del encierro que vive por estos días debido a la pandemia, Helhue Sukni compartió un video hablando sobre su estado anímico durante el último tiempo y lanzó algunas reflexiones en torno a su vida amorosa. Además, se refirió a la polémica familiar del clan Calderón Argandoña, indicando que le gustaría hacer un video para explicar los detalles del caso.

"Todo lo que hablan en la tele… Llevan abogados que no tienen idea de qué se trata la hueá (sic)", dijo categóricamente, para luego entregar sus opiniones al respecto.

"Lo único que les puedo decir amigos es que la ley tiene que ser pareja para todos. La situación del niñito igual es compleja, espero que se recupere y asimismo espero que pueda obtener beneficios de cumplimiento sustitutivo. ¿Qué significa esto? Que le den beneficios porque no tiene antecedentes. Por lo tanto, todos los hueones que no tengan antecedentes tienen derecho a poder obtener un beneficio de cumplimiento sustitutivo. Salvo algunos delitos que la ley no lo permite", señaló.

Posteriormente, Helhue Sukni dio un rotundo giro y habló acerca de sus planes para los próximos días. En esta línea, comentó que quería invitar a algunos amigos a su casa, pero que luego se arrepintió debido al coronavirus. "Yo cacho que voy a buscar una serie para entretenerme el fin de semana", detalló.

Sigue leyendo