Daniel Alcaíno se refiere a demanda contra Canal 13: "Yo no quería que se diera a conocer""

Luego de dos décadas de trabajo en Canal 13, el actor Daniel Alcaíno y su excasa televisiva atraviesan un conflicto legal debido a la demanda que interpuso el artista contra la estación alegando "despido injustificado".

El pasado 2 de abril Alcaíno presentó una acción judicial en el 2° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, por "despido injustificado" contra Canal 13.

El actor se refirió acerca de la información difundida en los medios de comunicación, en una entrevista con Angélica Castro para revista Velvet, donde habló sobre una supuesta "mano negra" que habría filtrado la noticia, la que además terminó con el primer invitado a su show online "Yertigo", Francisco Saavedra, siento bajado del espectáculo.

Actriz Mariana Di Girolamo se inspira en Coté López para interpretar a "la mujer de un futbolista" en el cine Victoria Beckham también habría sido una inspiración para crear al personaje.

"Invitamos a Pancho Saavedra, iba todo bien y de repente el martes aparece una noticia que yo puse una demanda contra Canal 13, esa noticia no sé quién la filtra, hay manos negras que filtran esas cosas, yo no quería que se diera a conocer, y empezó a complicarse el Pancho y efectivamente el mismo jueves nos dice que lo habían llamado los abogados del canal, que hay permisos y que le sugerían no ir a mi programa, tratamos de reaccionar rápidamente y empezamos a llamar a otros invitados", explicó el comediante.

Sobre la falta de trabajo producto de la cuarentena, el actor reconoció haberse visto desesperado en un momento. "Ha sido bien loco desde octubre, el estallido social fue una locura también que transformó todo, cambió la forma de trabajar, después en diciembre estuvo re malo, en las empresas nadie estaba haciendo fiestas…nos guardamos acá en la casa con la familia desde marzo, estuvimos muy guardados, yo esperaba que esto fuera pasando y se iba alargando, la televisión no estaba haciendo nada, los teatros están cerrados y nos vino la desesperación", agregó.