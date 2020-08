El tierno regalo de aniversario de Lincoln que hizo llorar a Carolina Cruz

View this post on Instagram

“El amor es una magia Una simple fantasía Es como un sueño Y al fin lo encontré Es como una luz Que se esparce por el alma Y recorre como el agua Hasta que llena el corazón Y va creciendo y creciendo Como nubes en el cielo Dando vueltas por el mundo Es increíble, así es el amor Y al fin lo encontré Y va creciendo y creciendo Como nubes en el cielo Dando vueltas por el mundo Es increíble, así es el amor Y al fin lo encontré El amor te ciega Aunque aveces te engaña El amor es pureza Si es que a alguien tú amas El amor te atrapa Y de el nunca escaparas Solo tienes que aprender A amar, amar El amor te ciega Aunque aveces te engaña El amor es pureza Si es que a alguien tú amas El amor te atrapa Y de el nunca escaparas Solo tienes que aprender A amar, amar Y va creciendo y creciendo Como nubes en el cielo Dando vueltas por el mundo Es increíble, así es el amor Y al fin lo encontré Y va creciendo y creciendo Como nubes en el cielo Dando vueltas por el mundo Es increíble, así es el amor Y al fin lo encontré El amor te ciega Aunque aveces te engaña El amor es pureza Si es que a alguien tú amas El amor te atrapa Y de el nunca escaparas Solo tienes que aprender A amar, amar El amor te ciega Aunque aveces te engaña El amor es pureza Si es que a alguien tú amas El amor te atrapa Y de el nunca escaparas Solo tienes que aprender A amar, amar El amor es una magia Una simple fantasía Es como un sueño Y al fin lo encontré Es como una luz Que se esparce por el alma Y recorre como el agua Hasta que llena el corazón…” La letra de esta canción define con exactitud lo que es el AMOR. Gracias por 12 años llenos de APRENDIZAJE, COMPAÑÍA, EQUILIBRIO, PACIENCIA, LUZ, FAMILIA, HOGAR, SUEÑOS, BENDICIONES, me podría quedar todo el día dándole calificativos a lo que hemos vivido en 12 años y no terminaría, porque aunque no tenemos la clave de la felicidad o de la perfección si tenemos muy claro lo que significa paz, calma y trabajo en equipo, TE AMAMOS Y QUE SE VENGAN MUCHÍSIMOS MÁS ❤️🙏🏼🌈💙 Ayer te pregunté que si querías celebrar de alguna manera en especial y me dijiste: estamos juntos, sanos, estamos bien, para que más…TE AMO 🐻🦆🐥🐶🌈