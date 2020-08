Iván Lalinde atraviesa un momento duro: perdió a su padre por el Covid-19. Iván Lalinde se expresó sobre el fallecimiento de su papá por el coronavirus

Pero él reflexiona: no ve la muerte como algo doloroso sino como un "paso bonito en la vida".

Y aunque como en todo proceso de duelo a veces se muestra fuerte y en otros, le invade la consternación, explicó que está feliz por su padre.

Esto, porque está en compañía de otros seres amados que han muerto.

“Mi papá se fue y el hecho de que se haya ido es hermoso, porque la muerte es un paso que uno da. No podemos seguir viendo la muerte como algo muy doloroso. No, y menos en la edad de mi papá. Mi papá descansó, trascendió, se quitó un peso de encima, un cuerpo pesado que tenía, un dolor de cintura. Yo estoy feliz porque mi papá se fue, porque qué dicha que llegó a las manos de Dios. Además, un tipo como mi papá lo único que tiene son bendiciones y amor de Dios… […] La muerte es una belleza… y más a la edad de mi papá y más después de haber hecho todo como lo hizo él”, afirmó en Instagram.

El presentador también afirmó que su madre aún no sabe que su papá falleció.

Sin embargo, Lalinde intenta enterarla de "forma natural" y de una manera poco traumática.

Ella sufre de Alzheimer y no pudo compartir con su marido sus últimos días.

“Mi mamá no sabe, porque no pudo acompañar a su viejo, a su compañero de vida, de viaje, no lo pudo acompañar para irse, porque él estaba solo en una Unidad de Cuidados Intensivos. Y no hemos sido capaces de decírselo porque no queríamos darle ese golpe mientras ella estaba sola en casa, pasando cuarentena, porque ella, después del último contacto con mi papá, tiene que estar 15 días aislada con las cuidadoras, para tener la seguridad de que ella no tiene ese virus también; ese bicho puede estar ahí”, afirmó Iván, quien agradeció a las personas por sus mensajes.