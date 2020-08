Maria Laura, la actriz de "Rafael Orozco", comparte su rutina de ejercicios y un impactante look

View this post on Instagram

A veces no quieres pararte de la cama… y te entiendo, también me pasa Estas semanas no han sido fáciles, ha sido una montaña rusa de emociones porque ya cumplo 7 meses sin ver a mi familia, y se acerca mi cumpleaños Pensar que probablemente no estaré con ellos me ‘bajonea’ un poco. Pero afortunadamente han aparecido personas maravillosas que me recuerdan que la vida es ya y ahora, que me motivan a levantarme de la cama , a amar y abrazar la vida como venga Gracias a cada uno de mis amigos, que son ángeles en mi vida, ellos saben quiénes son Una de esas personas es @mainatorres (última foto) ella es increíble!!! gracias, gracias por motivarme 💕 te adoro! P.s: gracias por ser mi despertador 🤣