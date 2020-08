Jennifer Warner recuerda su paso por "SQP": "Era una familia disfuncional al aire"

En un nuevo capítulo de Sigamos de Largo, tuvo lugar una nostálgica conversación entre Jennifer Warner y Cristián "Chico" Pérez, quienes recordaron sus tiempos en el programa SQP, de Chilevisión, provocando las risas de Fran García Huidobro y Maly Jorquiera.

Consultada por cómo ocurrió la llegada del Dj al espacio farandulero, la animadora recordó que "venía del Buenos Días a Todos, después de haber estado siete años en el matinal de TVN, y Rodrigo me dice 'Jenne, hay que refrescar el programa ¿Qué se te ocurre?', y yo le digo '¿sabes qué Rodrigo? Hay un cabro que hace como las cámaras indiscretas y los móviles en Buenos Días a Todos, y él tiene una cosa que no tiene todo el mundo, y que es ángel. Y deberíamos buscarlo porque podría ser un muy buen espadachín acá en este panel"".

"Yo te dije 'ya, vamos'. Yo como no le tenía ni un cariño al medio de la tele, porque llegué a TVN por una casualidad y dije 'bueno, si no funciona allá, funcionará acá y si no me devuelvo a mi radio'. Nos fuimos a Chilevisión. Pongamos las cosas en contexto, Chilevisión era un canal de unas películas medias softporn los jueves en la noche. No era lo que es hoy día", comentó "Chico" Pérez.

Tras referirse a su curiosa llegada, aseguraron que su decisión fue bastante acertada ya que el programa era "único". En este contexto, Jennifer Warner reconoció que recuerda el espacio farandulero con mucho cariño ya que "era una familia disfuncional al aire, con un sentido del humor ya pasado pa la punta todo el rato, con cosas raras, freak que sucedían. Desde Felipe Avello cargando tarros de basura para tirárselos a René Naranjo, entremedio las peleas, Ítalo con sus cosas".

Además, explicó que la pelea entre "pececillo" y Naranjo no fue planeada, sino que "fue natural. Fue una cosa espontánea. Empezaron a discutir, como argumentar, una cosa llevaba a la otra, como que se empezó a acalorar la transmisión". "Parecía que era una broma, hasta que nos dimos cuenta que se estaban agarrando en serio", detalló García-Huidobro, indicando que el conflicto se originó debido a un comentario que realizó Naranjo en torno al grupo de Felipe Avello, "Dina Gómez".

"Felipe lo toma y lo trata de botar al suelo", comentó "Chico" Pérez, entre las risas de las animadoras.

