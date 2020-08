Cristián "Chico" Pérez se refiere al grave accidente que sufrió su hija: "Tenía fractura de cráneo"

En un nuevo episodio de Sigamos de Largo, Cristián "Chico" Pérez se refirió al grave accidente que sufrió su hija mayor, Consuelo. Según explicó el Dj, el hecho ocurrió cuando la joven visitó a una amiga del colegio.

"Claro, tu dejas a tu hija en esa casa y uno se va con la tranquilidad de que están jugando ahí… Y de pronto, yo tenía que ir a buscarla a las 7, y por alguna razón la Denisse me dice 'démosle media hora más, anda a las 7 y media, porque nunca se quiere venir'. Y a las 7:10 suena el teléfono, la Denisse contesta y yo siento cierta tensión en el ambiente y viene y me dice 'la Consuelo tuvo un accidente, me voy a buscarla. Quédate con la Ro', la Ro es la más chica", contó.

Tras detallar que se quedó en casa con su hija menor, "Chico" Pérez explicó que el accidente se produjo debido a que las cuatro amigas que se encontraban juntas, sacaron un buggy y lo condujeron por los alrededores. "Una perdió el control, en vez de apretar el freno apretó el acelerador y chocaron contra un poste, salieron eyectadas. La Consu tenía una herida más o menos grave", dijo.

"Luego de estabilizarla, y un par de radiografías, la vinieron a buscar y la trajimos a la clínica y tenía fractura de cráneo. Un cirujano tenía que coser esto (apunta a su ceja), porque esto no era llegar y cerrar. Esto estaba roto, se veía el hueso. La que peor lo pasó fue la Consuelo", agregó, indicando que increíblemente la joven quedó sin secuelas ni cicatrices.

"Era una fractura de cráneo en una región aquí súper compleja, donde se puede filtrar o mucosidad hacia el cerebro o líquido hacia afuera. O sea, de verdad fue súper… Todos nos dijeron. Desde el señor de la ambulancia, la señora del Hospital de Talagante, todos nos dijeron 'de verdad esto fue… Heavy"", cerró.

