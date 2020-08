Begoña Basauri sobre su relación de cuatro años: "No creo en el matrimonio"

En conversación con Jordi Castell en el programa de Instagram de Revista Velvet, "El Aperitivo", Beñoña Basauri reveló aspectos íntimos de su relación de pareja.

La actriz, quien hace poco celebró cuatro años de pololeo con el arquitecto Sebastián Undurraga, contó que está siente gran admiración por su pareja.

"Llevamos cuatro años, es súper mino, talentoso, lo admiro un montón, es arquitecto, me encanta, creo que es súper importante admirar a la pareja, creo que está todo ahí, uno tiene que admirar a la gente con la que está", contó.

Sin embargo, y pese a lo enamorada que está, señaló que no tiene planes de casarse, sino que prefiere hacer un acuerdo de unión civil.

"En lo personal no creo en el matrimonio civil, ni en el religioso. En el registro nadie te pregunta si estas enamorado. Sebastián viene de una familia mucho más tradicional y católica que la mía, pero yo le decía que tengo una postura más ideológica frente a eso. Si necesitamos formalizar por razones de seguridad, hay que hacer acuerdo de unión civil, a mí no me parece tener privilegios por el hecho de ser una pareja heterosexual. Sebastián está súper de acuerdo, yo se lo expliqué, para él tuvo mucho sentido, me dijo que tenía toda la razón al respecto", explicó.

Salida de le TV

Sobre su despido del matinal de Mega "Mucho gusto", reveló que fue en buenos términos. "Salí increíble, hablo con alguien del equipo todos los días, el Mega como empresa hizo un esfuerzo súper grande, nos mandaron a cuarentena y nos siguieron pagando sueldos. Me fui en muy buenos términos en todo sentido", señaló.

Agregó que los matinales han cambiado hacia un rol más informativo. "Yo creo que Chile cambió, las necesidades cambiaron y siento que los matinales tienen un rol muy distinto, hoy se necesita que haya periodistas, gente que pueda hablar con datos duros, que tenga siempre la cercanía, no necesitamos robot… saber qué opinan los que están al otro lado de la pantalla", finalizó.