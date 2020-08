Alejandra Matus por querella de Hernán Calderón padre: "me da la impresión que está acusando a su hijo para tapar sus cochinadas"

Esta semana se estrenó el nuevo formato de ¿Y cómo se llamaría?, programa conducido por Kathy Salosny, José Antonio Neme y Rodrigo Herrera vía Instagram. En su nuevo capítulo, tuvieron como invitada a la periodista Alejandra Matus, con quien hablaron sobre lo ocurrido con Hernán Calderón padre e hijo el pasado 11 de agosto.

Al respecto, Alejandra Matus reconoció que le llama la atención que el abogado se haya querellado en contra de su hijo por parricidio frustrado. "Yo aquí voy contracorriente, pero a mí me parece que por un lado está este tratamiento especial que le da la justicia a él (Hernán hijo) en comparación con otras personas y eso yo no lo comparto, y no me parece y estoy en desacuerdo", dijo.

"A mí me parece que lo que sucedió, esta versión del parricidio frustrado, la da el padre después de que la polola denuncia a la justicia que este hombre trató de acosarla, y así también nos enteramos de que hubo otros tres casos similares, que no llegaron a nada en la justicia", agregó.

En este contexto, explicó que "a mí como periodista policial, judicial, reportera del crimen, me causa mucha suspicacia la versión del parricidio. Yo quiero más pruebas, más evidencias que la versión del entorno de Hernán Calderón padre. Porque también me llama mucho la atención que el padre acuse al hijo de parricidio. Cuando uno se pelea con los hijos digamos… No importa cuán grande… Es muy raro que los padres acusen a los hijos".

"A mí me da la impresión que el señor Calderón está acusando a su hijo para tapar sus cochinadas", agregó, mientras que el periodista Rodrigo Herrera, señaló que podría responder a un problema de desestructura mayor. En este sentido, Matus indicó que "si este matrimonio hubiera vivido en La Pintana, probablemente hubiera el Sename sacado a esos hijos a temprana edad de la casa de este matrimonio, pero como es un matrimonio de altos ingresos, esto que ella llama el abandono es la vida de muchos niños que terminan en la calle (…) Esto es lo mismo pero con el pelo rubio, y por supuesto que están ajenos a la intervención del Estado".

Sigue leyendo