Polola de Hernán Calderón se quiebra al relatar supuestos episodios de abuso por parte de Hernán Calderón

En entrevista con el matinal de Canal 13, "Bienvenidos", Rebeca Naranjo, polola de Hernán Calderón Argandoña relató lo vivido en el departamento de su suegro, Hernán Calderón Salinas, a quien acusa del delito de abuso reiterado.

La joven fue entrevistada por Polo Ramírez y contó en detalle su versión de la experiencia vivida con el abogado.

"Un día que yo estoy en la cocina, él llega, me saluda, me pregunta cómo está todo porque ya estaba empezando la cuarentena, yo le dije que había estado todo el día en la casa, él me toma por detrás, me da un beso en cada mejilla y me toma por la cadera y me dice que descanse. Aquí, es cuando yo sentí algo como que quizás insinuación o me sentí extraña", comenzó relatando.

Consultada por el periodista sobre si hay un segundo episodio de abuso, la joven empezó a relatar lo ocurrido el 19 de marzo.

"Yo tengo un local, y en ese momento lo tenía en cajas en la pieza de invitados, yo fui a la pieza de invitados, estaba allí agachada tomando unos productos de mi tienda y en eso siento una persona por detrás que me agarra, en este momento me dicen que tengo la piel rica, suavecita, y ahí es cuando yo tomo en cuenta de que realmente no era Nano, que era él", agregó Naranjo entre lágrimas.

Revelan pantallazo de mensajes que Hernán Calderón Salinas le envió a polola de su hijo Los mensajes corresponden al 7 de junio y en ellos le contó a una amiga lo siguiente: “El día que fui donde Nano a recoger mis cosas el viejo me agarró una teta y me dijo ‘yo quiero que seas mía, ¿no quieres?’.

"Yo la verdad tenía mucho miedo, sigo con miedo, me paralizo, empecé a temblar a transpirar, me paro, y cuando me paro cierro las cajas rápidamente como para irme corriendo a la pieza, y él ahí me dice que tenía algo en mi short. Ahí, él se me acerca al cuello y me dice, 'cosita bien hecha tú', y es ahí cuando yo me doy cuenta que lo que estaba sospechando, verdaderamente era cierto", añadió.

Según el relato de la joven, el miedo la paralizó y no fue capaz de contarle a su pareja lo que estaba pasando. "Yo sentía que tenía que salir de este departamento, simplemente no encontraba la justificación o la razón que Nano me fuera a creer y no fuera a saber lo que estaba pasando".

Posteriormente Naranjo continuó contando lo que ocurrió en el departamento.

"Él llega a la pieza, yo lo sentí que tenía caminando y yo me hice la dormida, pero él notó que yo no estaba dormida, cuando me arropa y se sienta al lado mío en la cama, ya yo tenía miedo de ir a la cocina, ya yo tenía miedo de salir sola al living, tenía miedo de que Nano se metiera a la tina, cuando se metía a la tina una hora, dos horas, de yo estar sola en la pieza, me daba miedo que él fuera a entrar y me fuera a seguir tocando", agregó.

Consultada por las declaraciones de Raquel Argandoña quien señaló que su hijo “era una persona enferma”, Rebeca indicó "Creo que es un niño que se ha criado solo".