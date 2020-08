Pablo Vargas revela los detalles de su vida lejos de la televisión a 17 años de su paso por "Rojo"

Luego de haberse vuelto famoso por su talento como bailarín en “Rojo”, Pablo Vargas cambió su vida por completó y se alejó del mundo de la televisión para dedicarse a su labor como periodista.

Han pasado 17 años desde que Vargas fue participante del reconocido reality y en una reciente entrevista reveló todos los detalles sobre su vida alejado del ojo público.

En la actualidad se desempeña como periodista en un proyecto educativo y, aunque ya no está bajo los reflectores, el baile sigue siendo parte de su vida, según declaró a “La Cuarta”.

Vargas trabaja en la Escuela de Talentos para el Mundo en La Araucanía, donde además es coach de baile.

“La idea es recuperar y motivar la educación desde las artes y lo importante es que abordamos colegios en riesgo social”, explicó.

Pablo Vargas no pretende volver a la televisión

Aunque disfrutó su participación en un reality de televisión, no ve su carrera periodística en la pantalla chica.

“Soy súper feliz de no estar ahí. No reniego de mi pasado, pero actualmente está complicado el mensaje que se entrega, no sé si me identifica tanto”, apuntó.

Además, el bailarín reveló otros aspectos en su vida personal, como los reclamos que tiene por las crisis que ha atravesado Chile recientemente.

En la casa donde vivo ahora, a los 11 años dejé una olla abollada, ahora la volví a utilizar. Fui a manifestarme por mi papá, que murió por la salud pública el año pasado; por mi mamá, que también está en lista de espera, y por toda la gente que no tiene condiciones dignas”, dijo.

