"No tengo lágrimas para llorar": Kel Calderón realiza nostálgica publicación en sus redes

En entrevista con el matinal Bienvenidos, Raquel Argandoña dio luces del quiebre familiar que vive en estos momentos, luego de que su hijo, Hernán Calderón menor atacara a su padre, con un cuchillo. La animadora dejó ver el distanciamiento que mantiene no solo con su expareja, sino con su hija Kel Calderón, quien ha dado su apoyo irrestricto al abogado.

Y aunque la influencer no ha querido referirse al tema de su hermano ni a las acusaciones que afectan a su padre por un supuesto abuso sexual contra su nuera, Kel realizó una intrigante publicación en sus redes sociales.

En su cuenta de Instagram la licenciada de Derecho compartió una foto junto a un texto en inglés "No Tears Left to Cry", que significa "No tengo lágrimas para llorar".

La frase corresponde al título de una canción de Ariana Grande que relata un momento bastante nostálgico:

"Ahora mismo, tengo un estado de ánimo

en el que quiero estar todo el tiempo.

No me quedan lágrimas que llorar.

Así que estoy levantando el ánimo, levantando el ánimo.

Amando, viviendo,

animándome".

Sus seguidores no tardaron entregarle su apoyo y empatizar con su difícil situación familiar.

"Uno aprende a llorar sin botar ni una lágrima 💪", "Un abrazo con puras buenas energías, fe y mucha fuerza 💕💕", "Fuerza kel eres la mejor y lo mas eres justa …abrazos", fueron algunos de los comentarios.