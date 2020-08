Las conmovedoras fotografías con las que Iván Lalinde se despidió de su padre

View this post on Instagram

#TBT Este es uno de esos instantes inolvidables en mi vida. Año 2003, exactamente octubre 24. Llegué de sorpresa a celebrar los 50 años de matrimonio de mis viejos. Viajé desde Nueva Zelanda, donde pasé unos meses viviendo la vida. No se imaginan lo emocionante que fue llegar a casa, sentir ese amor de los viejos, sentir esa admiración por ese matrimonio de ellos. 50 años, bodas de oro. Y sigue la cuenta, ya van en 67!!! De admirar🙏🏻🙏🏻🙏🏻 #memories