Jessica Cediel reveló si tras su cirugía tiene sensibilidad en sus glúteos

Todo depende del punto de vista con el que se mire…🖤😜🤣 Así mismo aplica para todo! LA VIDA te pone en frente mil oportunidades buenas o no tan buenas… pero el resultado al final sólo DEPENDE DE TI 🙌☺️ ( Después les cuento que Jean 👖las deja así niñas… 😝)