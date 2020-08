Fernanda Hansen sobre sus pérdidas: "Es el dolor más fuerte que me ha dado la vida"

La periodista y animadora Fernanda Hansen, fue la nueva invitada al programa Sigamos de Largo, de Canal 13, en donde habló sobre distintos temas, incluyendo la imposibilidad de ser madre nuevamente.

Recordemos que Hansen se refirió al tema por primera vez hace unas semanas, durante una conversación con Jordi Castell. "No voy a poder ser mamá de nuevo, es una realidad, y agradecida de que el universo me haya dado una, y otra que está en el cielo que me acompañó un ratito", dijo, revelando que el año pasado sufrió una pérdida.

A un tiempo de estas declaraciones, Fernanda Hansen volvió a hablar del hecho en el programa de Canal 13. Según explicó, "me decidí un poco a contarlo porque ya se cumplió un año y sentí que también hay mucho del duelo gestacional que es súper invisibilizado y normalizado por la sociedad, cuando en verdad hay un dolor grande que viven muchas mujeres".

De acuerdo con sus palabras, la pérdida ocurrió luego de tener a su primera hija, Amalia. "Dije voy a esperar, y esperé como al año y dos meses, que es como típico para que tengan dos añitos de diferencia, y perdí la primera (…) Ahí fue como la pena, le pasa a muchas mujeres, me salió una oportunidad de trabajo y dije ya, voy a esperar un tiempo, porque fue muy doloroso. Voy a tratar de sanar esta pena", contó.

No obstante, después volvió a quedar embarazada y tras sufrir varias pérdidas más, desistió de tener un segundo bebé. "Ahí dije ¿qué pasa?, ¿cuál es la enseñanza, qué es lo que me quiere decir el universo. Yo a veces siempre siento que la vida tiene 'para qués'. Debo reconocer que me sumí en la rebeldía mucho rato", comentó.

"Yo sentía que la segunda mitad de la vida venía tranquila, y esto es todo lo contrario a tranquilo. Este es el dolor más fuerte que me ha dado la vida jamás", reconoció.

