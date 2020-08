Belén Mora sobre la televisión: "Creen que la gente es tonta y eso está pésimo"

El nuevo capítulo de El Aperitivo, conducido por Jordi Castell, tuvo como invitada a la comediante Belén Mora quien habló sobre su carrera, sus proyectos y también analizó las nuevas formas de comunicación, marcadas por un abanico de plataformas dentro de las cuales los usuarios deciden qué ver.

"La forma de comunicarnos cambió, ahora la gente ya se cansó de los personajes, quiere ver personas. El stand up es eso, eres tú, no estás detrás de un personaje, no estás detrás de una figura. La gente agradece mucho eso. Yo creo que por eso el stand up se comió al humorista. No estoy diciendo que los humoristas sean menos que los standuperos, sino que ya estuvieron por 40 años arriba de los escenarios y quizás ahora le toca a un nuevo tipo de humor", dijo.

En este contexto, realizó una certera crítica a la televisión. "La gente hoy día necesita escuchar verdad, necesita escuchar opinión, necesita entretenerse, necesita relajarse (…) La gente quiere escuchar cosas de verdad, no esta cosa como la animadora de matinal que tiene la lágrima pegada hace tres meses, que del switch le están diciendo 'hueona respira, pestañea, haz como que lloras, ríete'. Es todo muy falso en la tele y la gente ya se está aburriendo de eso", explicó.

"En la TV creen que la gente es tonta y eso está pésimo", agregó, indicando que "para llegar a la gente tienes que estar en el nivel de la gente, no sentir que tú estás en un escaño más arriba porque o si no, la gente no genera identificación contigo, sino que te ve como un ente muy lejano, como una persona casi abstraída de la realidad. Hay animadores que hablan de que tenemos que ahorrar, apoyar a las pymes y salen con una polera Carolina Herrera. Yo creo que la tele o cambian desde el fondo todo, o va a bajar. Ahora estamos en una era en la que podemos elegir el contenido que podemos ver".

