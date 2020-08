Alison Mandel usó su humor para manifestarse a favor de las vacunas

View this post on Instagram

Ayer hice lo de las preguntas en instagram y me llegaron muchísimas por la vacuna del covid 🤣 yo que no se nada de ciencia, medicina, biología sólo puedo responder esto: "Te pondrías la vacuna contra el covid si es que llegara???" – Me hice a los 16 años un tatuaje en la calle por 4 lucas y no me voy a inyectar un estudio ruso científico 🤣 "Ahhh, pero que pasa si todo esto es un plan malvado que nació para obligarnos a poner la vacuna y así las industrias malévolas ganaran muchísimo dinero???? " – Te diría que igual me pondría la vacuna porque el plan ya está, ya funcionó 🤷🏼‍♀️ "Y si la vacuna viniera de China????? Aún así te la podrías????" – Pero por supuesto! La mitad de las cosas que usas y consumes vienen de China 💫 los chinos son más inteligentes que tu y yo juntos. "Pero no sabes que te pasará en 10 años más por la vacuna…" -Soy de la generación que comió jugo yupi en polvo mezclado con un cojak. Y aquí estoy 10 años después 🙃 además tampoco se que me pasará en 10 años. "Pero confiarías así en la ciencia???" – Mi hijo fue creado con ciencia, confío más que la chucha. "Pero antiguamente no existían tantos tóxicos y la gente vivía igual" – Si, pero antiguamente la esperanza de vida era hasta los 30 años "Pero que pasa si…." – Soy pro vacunas! Fin. Por mi que hayan más.