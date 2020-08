Raquel Argandoña se quiebra en entrevista: "Mi hijo está enfermo. Mi hijo necesita ayuda"

Este miércoles, el matinal Bienvenidos emitió una entrevista exclusiva con Raquel Argandoña, quien se refirió a la polémica familiar que enfrenta luego que su hijo Hernán Calderón fuera denunciado por golpear a su padre y atacarlo con un cuchillo causándole heridas en ambas manos el pasado 11 de agosto.

La coanimadora del programa habló con Amaro Gómez-Pablos sobre el tema, indicando que muchas veces intentó buscar ayuda para su hijo. "Pedí ayuda a muchos colegas de televisión, y traté, traté, traté, pero cuando un hijo es mayor de edad, tú no lo puedes obligar a menos que internatlo. Yo le decía 'Hernán, Hernán, tenemos que ayudar a nuestro hijo"", contó.

Posteriormente, se refirió a la situación actual que enfrenta su hijo. "No puedo dejar a mi hijo solo. ¿Cómo voy a dejar a mi hijo solo si el padre lo único que quiere es encerrarlo de por vida en la cárcel? Si él no lo fue a asesinar, no lo fue a matar. Fue un impulso al saber que su padre le había proporcionado tocaciones a su polola", señaló.

Tras sus palabras, Amaro Gómez-Pablos le preguntó por la selfie que Hernán Calderón Argandoña se tomó en el ascensor luego de atacar a su padre. "Mi hijo está enfermo, Amaro. Mi hijo necesita ayuda, una persona enferma no está, no está, no tiene los cinco sentidos. Yo quiero que entiendas que yo no lo justifico, por ningún motivo de la vida lo justifico, pero lo que yo no puedo entender es que un padre quiera meterlo de por vida a la cárcel. Y él sabe perfectamente también, porque también conoce a su hijo, que esa no era la intención", contestó Raquel Argandoña, reconociendo que no ha visto las imágenes.

Consultada por la querella por abusos sexuales realizada por la pareja de su hijo en contra de Hernán Calderón padre, la opinóloga aseguró que le dolió ver los mensajes de WhatsApp. "Tienen fecha de marzo, y estamos en agosto. Yo vi los WhatsApp con fecha. Las fechas tienen marzo, y esto fue ahora en agosto. Cuando los hombres ven eso, hay una intención. Yo te juro que es una pesadilla Amaro, que no me gustaría despertar, porque creo que cuando uno despierta, dice 'chuta, fue realidad'. Y cada minuto que pasa, yo no puedo entender lo que pasó. No puedo entender, no puedo entender en qué fallamos, en qué fallamos. Cómo alguien de nuestro entorno no nos dijo están mal como papás, están mal", explicó.

"Entonces la explicación que tú das es que el arrebato de tu hijo es consecuencia de estas tocaciones?", le preguntó el periodista, a lo que Raquel Argandoña contestó: "absolutamente. Y de los WhatsApp que él vio". "Es que mi hijo lo supo ahora, ella no quiso decirlo porque…", agregó, siendo interrumpida por el periodista, quien le preguntó si le calzaba con la personalidad de Hernán Calderón padre.

"Yo con Hernán no vivo hace 15 años. La gente cambia. Fue un dolor muy grande, creéeme, porque dicen que las mujeres de los hijos son como hombres, o sea no las puedes tocar. Eso es parte de la base, o sea, figúrate si Hernancito pensaba que su papá era su superhéroe y de repente que te des cuenta que el papá le hizo tocaciones a su polola y se la quería jotear… No sé si la palabra es esa, los jóvenes usan esa. Pero es terrible, y yo cuando vi eso, me costó mucho creerlo, pero no te puedo mentir. Las fechas son de marzo y estamos en agosto".

