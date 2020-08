Raquel Argandoña habla sobre su polémica familiar: "Hernán, el error fue nuestro como papás"

Este miércoles, el matinal Bienvenidos emitió una entrevista exclusiva con Raquel Argandoña, quien se refirió a la polémica familiar que involucra a su hijo Hernán Calderón, quien fue formalizado por el delito de parricidio frustrado, tras golpear a su padre y atacarlo con un cuchillo el pasado 11 de agosto.

La coanimadora del programa había evitado referirse al tema, al igual que el programa de Canal 13. Sin embargo, a un día de que se decretara prisión preventiva para el joven de 23 años, decidió hablar sobre el hecho en conversación con Amaro Gómez-Pablos.

Al ser consultada por si su hijo alcanzó a ser diagnosticado, Argandoña contestó que "según los abogados, sí, lo que escuché hoy día en el juicio. Él necesita tratamiento". "Yo lo traté de llevar muchas veces. Es que yo desde que comencé con la terapia familiar antes de separarme de Hernán, porque yo siempre recurrí a los profesionales, él siempre le decía cuando éramos familia, en ese entonces pensábamos que era normal, él nunca creía en los psicólogos", agregó.

"Después con el tiempo él encontró que sí necesitaba el tratamiento psicológico, yo le prometí a Hernán, 'Hernán, yo lo voy a llevar, yo lo voy a llevar'. Pedí ayuda a muchos colegas de televisión, y traté, traté, traté, pero cuando un hijo es mayor de edad, tú no lo puedes obligar a menos que internatlo. Yo le decía 'Hernán, Hernán, tenemos que ayudar a nuestro hijo"", contó.

Tras esto, Amaro Gómez-Pablos le preguntó si Hernán Calderón Argandoña fue por voluntad propia a la clínica psiquiátrica en donde actualmente se encuentra internado. "No sé cómo llegó a la clínica", respondió Raquel Argandoña, para luego referirse al futuro de su hijo.

"Yo no es que esté feliz, pero creo que Dios nos ha ayudado como familia porque creo que lo mejor donde puede estar en este momento es en una clínica psiquiátrica atendido por profesionales porque él lo necesita y después que vayamos entrando de a uno, porque todos lo necesitamos en esta familia", comentó, calificando como una desventaja su posición como personaje público.

"Hacen como una medida ejemplificadora. Los hechos los tiene que ver la justicia. La jueza debe determinar el castigo de mi hijo, pero lo único que le pido, es que mi hijo necesita ayuda. Y lo único que te puedo decir Amaro, si mis hijos están viendo, mi hijo no puede ver televisión en la clínica, nada, tampoco puedo verlo, pero si la Kel está al lado de su padre, que ha sido la vocera últimamente de él, pedirle perdón", dijo, rompiendo en llanto.

"Pensé que era la mejor mamá y perdóname", agregó Raquel Argandoña, revelando que desde que ocurrió el hecho, no puede hablar con su hija. "Ella no me habla desde que pasó esto. Por eso, yo sé que ve, ellos son mucho de ver televisión, sobre todo este caso, lo deben ver y repetirlo varias veces, pero como no te puedo ver hija, y a Hernán papá, que tampoco ahora ya me recibe los mensajes, no pudras a tu hijo en la cárcel, él necesita ayuda y tú lo sabes. Hernán, el error fue nuestro como papás, y a la Kel, perdónenme", añadió.

