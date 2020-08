Papá de Iván Lalinde falleció tras luchar con la COVID-19

View this post on Instagram

#tbt de un viaje que hicimos hace 5 años para celebrar la vida… En mi infancia no viajamos mucho y en avión nunca lo hicimos juntos. Eramos una familia muy numerosa y para mi papá era difícil hacer grandes viajes. Gracias a Dios he podido darles mucho gusto y los he llevado de viaje para celebrar el aniversario, para celebrar la vida y el amor Y es LO MÁXIMO!!! Viajar con ellos es reconfortante, llena el alma, es gratitud, es todo. Los papás, los mejores compañeros de viaje. Lealtad, coherencia, amor puro… eso es lo único que realmente se tiene en esta vida. Son un tesoro!! Y ustedes, han viajado con sus papás? Mándenme fotos porDM y las ponemos en stories 😉😉😉 Olvidé decir que esta foto es a la llegada a el @bogeldorado en Bogotá donde los recibieron muy bien y para el desplazamiento a tomar la conexión les pusieron esas sillas de ruedas, casi no convencemos a la mamá de sentarse ahí, pero finalmente cedió y nos reimos mucho con sus bobadas. Ella es una loca hermosa!!! #trip #travels #love #papá #mamá #couplegoals #anniversary #memories #dad #mom #gratitud #grateful #life