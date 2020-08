Cristián Sánchez se defiende de críticas por foto publicitaria donde aparece con sus hijos

View this post on Instagram

Llevamos años explicando por qué esta forma de publicidad es violenta, años denunciando, y siguen cayendo en lo mismo. Después tienen la osadía de decirnos: "pero si las mujeres tienen las mismas oportunidades que los hombres". Esta imagen solo reafirma estereotipos falsos y dañinos. ¿Tan difícil era poner a una niña ayudando a su papá con el auto? ¿De verdad es tan difícil entender que las niñas y mujeres también tenemos interés por la mecánica, por los autos, por la ciencia, por TODO y no solo por los cochecitos rosados y la lectura? BASTA. Basta de violencia simbólica. Basta de hacerle creer a les niñes que sus intereses están definidos por su género. @fordchile ¿hasta cuándo perpetuando estereotipos? Estamos en el 2020, ya es hora de ir repensando sus publicidades.