Revelan pantallazo de mensajes que Hernán Calderón Salinas le envió a polola de su hijo

La polola de Hernán Calderón hijo, Rebeca Naranjo, presentó una querella en contra de su suegro, Hernán Calderón Salinas, por el delito de abuso sexual en calidad de reiterado.

Estos hechos habrían provocado la ira del joven de 23 años, que el pasado 11 de agosto acuchilló a su padre en ambas manos, y por lo que hoy se encuentra cumpliendo prisión preventiva en una clínica psiquiátrica.

Meganoticias tuvo acceso a las conversaciones de Rebeca con el propio Calderón Salinas y con una amiga, a la que le contó cómo se enteró Nano de los supuestos abusos.

Los mensajes corresponden al 7 de junio y en ellos le contó a una amiga lo siguiente: “El día que fui donde Nano a recoger mis cosas el viejo me agarró una teta y me dijo ‘yo quiero que seas mía, ¿no quieres?’. Se lo conté a Nano y quedó la zorra”.

“Yo no le hablé por miedo a dónde nos íbamos a ir si yo andaba vendiendo menos y su departamento está arrendado”, añadió.

Asimismo, detalló sobre la conversación con Nano: “Después cuando le expliqué toda la weá, como que lo entendió, me decía ‘Rebeca, por qué no lo dijiste desde un principio”.

La conversación con el papá de "Nano"

Una de las capturas que obtuvo Meganoticias, muestra los mensajes que le enviaba Calderón Salinas a la adolescente, en la que él le pregunta si a ella le gustaba acostarse "con alguien que ni siquiera te habla".

"No ve lo que te escribo. Bueno, te mando un gran besito de buenas noches", señala uno de los mensajes que le envó el hombre, con fecha 24 de mayo de 2020.

Un día más tarde, el sujeto le volvió a escribir, pero la joven decidió bloquearlo.

Por último, otra foto es la que muestra el diálogo de Rebeca con su hermana. En dicha conversación, la joven relata otro episodio en que Calderón Salinas la acosó:

"Empieza a tocarme el cuello y yo 'ok, no me pasaré rollos'. Me tocaba los brazos, las piernas y yo estaba con short, con un peto arriba y me dices 'tienes la piel suavecita' (…) Tengo miedo", relata la joven.

Ante ello, la hermana le dice "tienes que salir de allí (…) ese tipo capaz te viola y quién va a poder contra él".