Wilma González se llena de elogios tras lucir su nuevo look: ¡Adiós castaño!

No ha pasado mucho tiempo desde que la española Wilma González sorprendió a todos al dejar atrás su característico pelo rubio, dándole paso a una melena castaña. Su transformación sacó aplausos entre sus seguidores de Instagram, quienes destacaron lo bien que lucía.

Sin embargo, ahora la modelo volvió a sorprender al optar por un tono aún más oscuro. Y es que a meses de su anterior cambio, optó por una coloración negra. "Volviendo por aquí… Paso a dejarles un abrazo enorme. Gracias por las, y los que estáis siempre preocupados, de si estoy bien, si necesito algo… Por mandar mensajes tan bonitos!!!", dijo en una publicación.

"Gracias a esos gestos veo la vida más bonita, pues dar amor, tener empatía, desear el bien, ser sensibles, tener caridad, generosidad desinteresada es gratis y hace de éste, un mundo mejor, más amable y más feliz. Por cierto, estreno nuevo look, aunque cada tres meses, es normal en mí", agregó.

Junto a su mensaje, Wilma González adjuntó una selfie en la que aparece con el cabello completamente negro. El registro sacó aplausos entre los usuarios de la plataforma, quienes la llenaron de elogios. "No se puede ser más bonita", "Tan bella amiga. Amé el new look!", y "Este look te queda fantástico!! Que rico que todo marche bien en tu vida", fueron parte de los mensajes.

