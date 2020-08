Ignacio Román cae en pitanza de Pancho Saavedra y Stefan Kramer: "Cayó redondito jajaja"

No cabe duda de que las bromas telefónicas de Pancho Saavedra y Stefan Kramer han alcanzado una gran popularidad durante la pandemia en el país. El dúo ha hecho de las suyas durante el encierro, llamando a distintos famosos para engañarlos aprovechando las habilidades de imitación de Kramer.

Ya son varios los que han caído en esta trampa, siendo uno de los últimos el conocido chef Ignacio Román. El comediante se hizo pasar por Martín Cárcamo para invitarlo a participar de su programa de Instagram, Almorzando con el Rubio, a lo que este respondió de manera positiva.

"Pucha pero si tú sabí poh hueón, yo feliz. Obvio, encantado, yo creo que está de más la pregunta", dijo Ignacio Román, para luego abordar una antigua polémica. En ese instante, intervino Pancho Saavedra. "No, no yo no puedo. Nacho soy el Pancho Saavedra y Kramer se está haciendo pasar por Martín", le dijo el animador.

"Me la hicieron otra vez, le sale igual la voz a este…", contestó Ignacio Román, dándose cuenta de que había sido engañado nuevamente. Tras la broma, el animador publicó el video en su cuenta de Instagram, con una hilarante descripción.

"Mi amigo Nacho Román @alo_nacho cayó redondito jajajajaja. Los dejo aquí con esta divertida pitanza. Un abrazo para todos", dijo.

