Cirujano analiza los cambios físicos de Oriana Marzoli y revela cuánto habría gastado

El cirujano Luis Vecilla fue invitado al programa Sálvame, de Telecinco, para analizar los cambios físicos que ha experimentado Oriana Marzoli, quien alcanzó una gran notoriedad debido a su participación en realitys como Amor a Prueba y ¿Volverías con tu ex?.

El tema surgió a raíz de los comentarios que la venezolana ha realizado en torno a la imagen de otras mujeres, especialmente en programas de televisión. Por este motivo, repasaron sus transformaciones durante los últimos años. Si bien la modelo ha explicado que solo se ha operado el busto, el especialista aseguró que se ha sometido a varias intervenciones.

"La verdad es que el cambio es espectacular", partió diciendo Vecilla. "Lo que más me llama la atención son sus ojos y la mandíbula. El extremo del ojo está hacia abajo, tiene como una mirada triste, y luego la mandíbula es muy grande. Es lo que llamamos prognatismo, algo que dificulta la mordida y puede generar problemas en los dientes", agregó.

De acuerdo a su análisis, Oriana Marzoli se habría sometido a una cirugía ortognática, procedimiento utilizado para realinear los huesos maxilares y corregir la mandíbula. "Es una cirugía indicada para corregir la mordida", señaló el especialista, quien además observó que la modelo podría haber cambiado su mirada con una cantopexia.

"Si parara aquí, no estaría mal pero ha empezado con los rellenos en pómulos y labios y eso es un camino que no para", comentó Luis Vecilla. Además, indicó que el uso de relleno es "evidente". "A mí la nariz no me da la sensación de que se la haya operado, aunque puede que se haya alisado las alas nasales. Parece más dibujada, es algo sutil. Puede ser un arreglo de punta", explicó.

Finalmente, señaló que su cuerpo podría ser el resultado de una lipo vaser con marcación abdominal. "Quitamos mucha cintura. Es como un tallado, como una modelación quitando grasa. A veces esa grasa se pone en algún sitio que haga falta, incluso en el pecho, pero en el caso de ella son prótesis porque la grasa no queda así", dijo.

¿Cuánto habrían costado estas intervenciones?

Según el especialista, el costo de estas intervenciones podría ascender a los 20 mil Euros. Algo así como 19 millones de pesos chilenos.

El cirujano Luis Vecilla cree que se ha retocado la mandíbula, la línea facial y también que se ha rellenado pómulos y labios 💉 https://t.co/l1CNJCHkvr — Sálvame Oficial (@salvameoficial) June 15, 2020

Sigue leyendo