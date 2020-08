"Nadie podía manejarlo, ni la Raquel": Maca Tondreau revela detalles de la relación de Nano con su madre

En entrevista con el programa de La Red, "Hola Chile", Macarena Tondreau reveló detalles de la relación que tenía Raquel Argandoña con Nano Calderón, quien hasta el cierre de esta nota, se encuentra prófugo tras haber atacado a su padre con un cuchillo.

Cuando Tondreau y Argandoña fueron panelistas del matinal de TVN, "Buenos días a todos", la periodista pudo notar algunos aspectos de la relación que tenían madre e hijo, los cuales reconoció eran complejos.

“Se fue perdiendo el sentido de autoridad”: Dra Cordero analiza el caso de Nano Calderón La especialista destacó la importancia de los roles dentro de una familia.

Según Macarena, Hernán Jr. siempre fue un joven difícil de controlar. "Nadie podía manejarlo. Ni la Raquel podía decirle para con esto, ojo con esto", aseguró.



"Yo recuerdo que cuando Hernán comenzó a hacer grafitis en la calle, se empezó a meter con un grupo complicado de chicos. Ella, para que él no corriera riesgos, en vez de agarrarlo y quizás encerrarlo, se arreglaba y partía a la 1 de la mañana. Lo esperaba en el auto mientras Hernán hacía grafitis", reveló.

La periodista agregó que en esa época el estudiante de Derecho tenía 17 años. "A su manera trataba de protegerlo y cubrirlo. No digo que esté bien o esté mal", señaló.



Tondreau vs. Calderón

En el año 2018 la periodista y el estudiante tuvieron un fuerte encontrón a través en televisión y vía redes sociales, donde el joven se refirió en duros términos a la panelista de televisión.

Todo comenzó cuando Calderón compartió en su cuenta de Instagram fotos de mujeres con poca ropa y este las tocaba en sus partes íntimas, además de acompañar las imágenes con dinero y armas, algo que Tondreau, comentó, le resultaba muy ofensivo.

Nano no tomó bien las críticas y respondió recordándole un programa en el participó en 2007 donde supuestamente se sacó el colaless por arriba del vestido.

Sobre este episodio, Macarena comentó a "Hola Chile", que en ese momento, "no podía entrar a la guerra con un niño tan chico. Raquel me pidió perdón y le dije que no tenía la culpa, que no iba a entrar a una guerra con un niño chico".