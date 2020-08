Dueña de Miel Gibson podrá seguir usando el nombre de su producto

Tras el revuelo causado durante los últimos días, la dueña de Miel Gibson, Yohana Agurto, podrá seguir usando el nombre de su producto tras llegar a acuerdo con los abogados del reconocido actor Mel Gibson.

Recientemente, la emprendedora dijo haber recibido una carta de los abogados del protagonista de Corazón Valiente, en la que le pedían dejar de usar la imagen del actor bajo la advertencia de tomar acciones legales en su contra. "El mail que nos llegó era súper amenazante, porque no se refería solamente a las imágenes, también se refería a la biografía y semejanzas. Se refería a semejanzas, miel con Mel se parecen bastante", dijo en conversación con LUN.

"El correo que recibió Yohana dice relación exclusivamente con el uso de la imagen del personaje que interpreta Mel Gibson. No dice relación con el nombre que ella le está dando a su producto, es por ello que lo que se está haciendo ahora es comercializar el producto sin la imagen del actor", señaló María José Arancibia, abogada de la emprendedora.

En este sentido, explicó que podrá seguir utilizando el nombre del producto, pero sin la imagen del actor. "En este caso, el apellido que se está utilizando se emplea con un trasfondo lúdico (…) Yo logro identificar a través del nombre a una persona, pero acá se está haciendo un juego de palabras para la comercialización de un producto", detalló.

Tras la polémica surgida en torno a su producto, Yohana Agurto retiró de los frascos la imagen de Mel Gibson. Sin embargo, aseguró que le han llegado varias propuestas para reemplazarlo. "Lo que voy a hacer ahora es que la gente me encause estas ideas y propuestas de logos. Voy a hacer un concurso, aún no lo he planeado mucho pero para allá vamos", señaló.

"Con toda la connotación que ha adquirido el nombre es fabuloso, en eso estoy de acuerdo. Ahora nos quedamos sin logo, pero tendremos otro", agregó.

