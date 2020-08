Con fotos Pautips mostró su batalla contra la anorexia y cómo ha cambiado en un año

View this post on Instagram

Me siento orgullosa de mi. El 2019 fue un año difícil a pesar de tener experiencias muy lindas ✈️ recaí en una de las enfermedades que más me ha dado guerra estos últimos años…la anorexia. Estos últimos 10 meses han sido muy retantes, decidí entrar en tratamiento y hacer lo que era mejor para mi salud 🙏🏻 Les quiero confesar que da miedo: cambiar creencias , tú estilo de vida y dejar a un lado el físico que protegía a escudo y espada por sanar mi mente y mi corazón y recuperar MI VIDA ❤️ Hoy miro lo que han sido estos últimos meses y no me arrepiento de ser menos estricta conmigo y hacer las paces con mi cuerpo. Aunque esto no termina acá y todos los días me empeño en aceptar y respetar mi cuerpo, es posible acercarse a la recuperación. Así me caiga una y mil veces más yo sé que con determinación y Dios de mi mano vamos para adelante 🙏🏻 . Si pasas por algo similar, enfréntate al miedo porque la vida que tanto sueñas SI EXISTE 🌈 🙏🏻💕