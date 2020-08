"Día del Niño": Chriss Mc Millan celebra compartiendo la primera fotografía de sus mellizos

Han pasado meses desde que Chriss Mc Millan se convirtió en madre. La periodista dio a conocer la noticia el pasado 10 de mayo, con motivo de la celebración del Día de la Madre. En dicha ocasión, contó que tuvo mellizos junto a su pareja, en Ucrania.

"Todas las historias y descripciones se quedan cortas hasta que lo vives. Los cambios físicos, hormonales y emocionales, cómo va creciendo la pancita y las ecografías!!! Ay, son un verdadero milagro y a veces una tremenda sorpresa como en mi caso, cuando la segunda vez me enteré que venían, no uno, si no dos bebés en camino", dijo.

Si bien en la instancia compartió algunas imágenes mostrando su vientre y cargando a sus retoños, fueron los festejos del Día del Niño los que escogió para enseñar la primera fotografía de sus hijos. Chriss Mc Millan acompañó la postal con un emotivo mensaje dedicado a los más pequeños de la casa.

"Feliz Día Del Niño y la Niña! A los que son por edad y a los que son de corazón. Espero que todos podamos ver la vida y disfrutarla con la inocencia y alegría que tienen los niños. Por supuesto Feliz Primer Día, al Niño y a la Niña que son dueños de mi vida y de mi corazón", puso.

Recordemos que la periodista se mudó a Ucrania junto a su pareja, el abogado Eugene Sapkin. La pareja se conoció en el año 2016, durante un viaje por el sudeste asiático. "Nos concimos en Malasia. Fue una cosa de atracción yo diría más física entre los dos muy, muy fuerte. Conversación, mucha conversación de la vida, del turismo, mucho tema espiritual, y eso nos acercó mucho", contó en Primer Plano.

Sigue leyendo