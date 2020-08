“Lamento profundamente lo que está ocurriendo”: Patricia Maldonado habla sobre caso Nano Calderón

Hace unos días, la polémica se encendió debido a que Hernán Calderón denunció a su hijo, Nano Calderón, luego de haber sido agredido con arma cortopunzante que le causó graves daños en los tendones de su mano derecha. En este sentido Patricia Maldonado dio sus declaraciones al respecto.

Los reportes indican que Carabineros inició la búsqueda del hijo de Raquel Argandoña, sin embargo no ha sido capturado.

Maldonado utilizó su canal de YouTube, en el que transmite “Las indomable” para dar su opinión al respecto y lamentó lo sucedido.

"Yo voy a ser muy honesta en esto. Por la amistad que a mí me unió durante 40 años con Raquel Argandoña, por la amistad que me unió a mí con Hernán Calderón, por yo conocer a su familia, no se me ocurría hacer un comentario a través de una pantalla", señaló.